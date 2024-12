Oggi è prevista una seduta pomeridiana, l'unica della sessione invernale Keystone

Riprendono a camere riunite i lavori parlamentari sotto il Cupolone. Consiglio nazionale e degli Stati si ritroveranno alle 08.00 per l'elezione di un giudice al Tribunale federale e per designare presidente e vice presidente dello stesso TF e del TAF.

Il Consiglio nazionale voterà in seguito la clausola d'urgenza in merito alla legge che esonera da una parte delle tasse di utilizzo della rete elettrica le principali imprese del settore siderurgico. Tale voto è una pura formalità.

Nel pomeriggio la Camera del popolo sarà chiamata a votare i fondi destinati al settore agricolo per il periodo 2026-2029. Il Consiglio federale propone 13,8 miliardi, un importo inferiore di 230 milioni di franchi rispetto al periodo attuale.

La commissione non condivide queste direttive di risparmio nel settore e propone di aumentare i limiti di spesa per la promozione della produzione e smercio di 100 milioni di franchi e quelli per i pagamenti diretti di 261 milioni rispetto alla proposta dell'esecutivo.

Il Nazionale dovrà anche esprimersi sulle proposte della Conferenza di conciliazione in merito alla riforma dell'imposizione della proprietà abitativa.

Finora il Nazionale ha sempre sostenuto che l'imposta sul valore locativo va abolita per tutte le residenze, ossia anche quelle secondarie, e non solo quelle primarie come chiesto dai «senatori»

Quali i lavori del Consiglio agli Stati?

Questo è per altro il primo tema che il Consiglio degli Stati affronterà stamane, dopo la parentesi riservata ai giudici del TF e del TAF.

Seguiranno due dibattiti a livello di divergenze: quello sulla Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, che mira alla trasmissione degli atti giuridici mediante una piattaforma digitale; e quello sulla modifica del Codice delle obbligazioni volta a meglio tutelare i diritti dei committenti e di chi acquista un immobile nei casi in cui vengano riscontrati difetti di costruzione.

I «senatori» discuteranno poi delle modifiche alla legge sull'asilo volte ad innalzare la sicurezza del personale e degli ospiti nei Centri federali di asilo (CFA). In agenda figurano pure due mozioni volte a lottare contro il tifo violento. Una delle proposte sul tavolo è introduzione di biglietti nominativi.

Nel pomeriggio gli Stati esamineranno il messaggio governativo che prevede una nuova stretta nella lotta al riciclaggio. In particolare, in futuro avvocati e notati saranno tenuti a maggiore diligenza, mentre le società dovranno indicare gli aventi diritto economico in un registro ad hoc non accessibile al pubblico.

La Camera dei cantoni discuterà infine di sei iniziative parlamentari simili, già approvate dal Nazionale, che chiedono di completare il codice penale per fare in modo che l'incitamento pubblico all'odio o alla discriminazione contro le persone in base al loro sesso sia punibile. Per la maggioranza della commissione preparatoria, quella proposta non è però la soluzione adeguata al problema.

Da segnalare, infine, che entrambi i rami del parlamento hanno per oggi previsto una seduta mattutina, fino alle 13.00, e una pomeridiana, dalle 15.00 alle 19.00.