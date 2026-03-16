Il Consiglio nazionale è pronto per iniziare una nuova seduta parlamentare (foto d'archivio). Keystone

Come da tradizione, il Consiglio nazionale (14.30-19.00) inizierà la seduta odierna con l'Ora delle domande. In seguito il plenum dovrà esprimersi su una dichiarazione che chiede il rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite e dell'integrità territoriale degli Stati.

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Nel suo rapporto, la Commissione della politica estera si dice «preoccupata per la violenza contro i manifestanti in Iran». Per questo motivo ha chiesto al plenum di approfondire questo e altri focolai di crisi geopolitica, in particolare concernenti la Siria, Gaza e il Venezuela.

La Camera del popolo discuterà in seguito del Rapporto sul trasferimento del traffico per il periodo luglio 2023 – giugno 2025. Durante i dibattiti esaminerà anche una mozione della sua Commissione dei trasporti che chiede di mantenere i contributi d'esercizio per il traffico combinato transalpino anche dopo il 2030.

Il Nazionale terrà infine un dibattito d'attualità sul tema «Veleno e protezione delle acque», durante il quale verranno discusse quattro interpellanze urgenti depositate da Verdi, Verdi liberali e socialisti. Tutti i testi mettono l'accento sulle criticità legate all'uso dei pesticidi.

Il Consiglio degli Stati (15.15-20.00) inizierà la seduta votando la clausola d'urgenza alla Legge federale sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS), che concede un contributo di solidarietà di 50 mila franchi a tutti i feriti e ai familiari delle persone decedute.

La Camera dei cantoni discuterà in seguito, a livello di divergenze, del progetto volto a reintrodurre il doppio cognome dopo il matrimonio. A differenza dei «senatori», che hanno optato per un modello che prevede la formazione di un cognome coniugale ufficialmente designato come tale, il Nazionale vuole consentire a ciascun coniuge di scegliere una propria combinazione dei due cognomi.

Altra differenza: contrariamente al Nazionale, gli Stati vogliono mantenere il principio secondo il quale è possibile trasmettere al coniuge o ai figli in comune soltanto il proprio cognome da nubile o celibe. Non sarebbe quindi ammesso trasmettere un cognome assunto in seguito a un precedente matrimonio.

La commissione preparatoria propone di mantenere le divergenze. Qualora i «senatori» dovessero confermare le decisioni prese nelle sedute precedenti, l'oggetto finirebbe in Conferenza di conciliazione.

Gli Stati si occuperanno in seguito del progetto volto a fornire alle persone sovraindebitate una seconda opportunità di tornare a vivere in modo indipendente. All'ordine del giorno figura anche l'esame della revisione parziale della legge sul Tribunale federale.

Con quest'ultima riforma il Governo intende, ad esempio, contenere l'aumento delle tasse di giustizia in casi particolari e rafforzare la rappresentanza dei figli da parte di avvocati. Si vogliono inoltre espressamente disciplinare i termini di prescrizione per i crediti di risarcimento in caso di gratuito patrocinio e prevedere nuove deroghe riguardo alla sospensione dei termini.