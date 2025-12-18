  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Alle Camere il preventivo, la tassa sul traffico pesante e le madri adottive

SDA

18.12.2025 - 07:16

L'albero di Natale nell'atrio di Palazzo federale (foto d'archivio).
L'albero di Natale nell'atrio di Palazzo federale (foto d'archivio).
Keystone

Riprendono con l'esame delle divergenze sul Preventivo 2026 della Confederazione i lavori odierni al Consiglio nazionale. Le differenze riguardano, tra le altre cose, la cooperazione internazionale e Svizzera Turismo.

Keystone-SDA

18.12.2025, 07:16

18.12.2025, 07:31

La Camera del popolo affronterà poi la revisione parziale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). In un prossimo futuro, stando al disegno di legge, anche i camion a propulsione elettrica dovrebbero pagare il balzello.

Altro tema all'ordine del giorno: la modifica della Legge sulla protezione dell'ambiente. Per il risanamento di siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS, è previsto che si possa ottenere un sostegno finanziario anche retroattivamente, per un periodo transitorio di due anni.

Il Consiglio degli Stati si occuperà da parte sua di tutta una serie di iniziative cantonali, tra cui quella del Ticino che domanda di parificare il periodo di protezione contro la disdetta parificando i diritti delle madri biologiche con quelli delle madri adottive.

Con 7 voti contro 5 la Commissione degli affari giuridici ha bocciato la proposta. La protezione contro il licenziamento è principalmente pensata per le madri che, dopo gravidanza e parto, devono prendersi cura di un neonato, mentre nei casi di adozione i bambini sono spesso più grandi e richiedono meno assistenza costante.

I più letti

Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
William e Kate fanno infuriare i nuovi vicini, ecco come mai
Ecco a quant'è stata venduta la targa con il numero più basso mai messo all'asta
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Altre notizie

Svizzera. Respinta l'iniziativa «sull'alimentazione», no al controprogetto

SvizzeraRespinta l'iniziativa «sull'alimentazione», no al controprogetto

Sondaggio. Gli svizzeri vogliono viaggiare di più e in prima fila ci sono gli Zoomer

SondaggioGli svizzeri vogliono viaggiare di più e in prima fila ci sono gli Zoomer

Svizzera. Due mozioni della deputazione ticinese contro l'aumento dei costi della salute

SvizzeraDue mozioni della deputazione ticinese contro l'aumento dei costi della salute