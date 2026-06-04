È stata nominata dal Consiglio d’amministrazione della SSR all’unanimità. L’ex corrispondente della Radiotelevisione svizzerotedesca SRF a Roma inizierà il nuovo incarico il primo settembre. «Insieme al mio futuro team, intendo trasformare la RTR in un mezzo di comunicazione moderno e digitale di riferimento per tutta la popolazione di lingua romancia», ha affermato Caminada, che segue a Nicolas Pernet, direttore dal 2021 di RTR. Il primo aprile l’engadinese è stato nominato direttore Offerta presso la SSR.