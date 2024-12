Anche quest'anno vi sarà di nuovo la campagna "2 x Natale" Keystone

La campagna «2 x Natale» si svolgerà dal 24 dicembre al 18 gennaio. La gente è invitata a preparare un pacco con generi alimentari non deperibili o articoli per l'igiene per le persone colpite dalla povertà. Le donazioni in denaro finanzieranno progetti all'estero.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

La Posta Svizzera smisterà e consegnerà gratuitamente i pacchi «2 x Natale», ha indicato oggi la Croce Rossa svizzera (CRS). Questa iniziativa di solidarietà è organizzata congiuntamente da SSR, Posta, Coop e CRS. Gli articoli di prima necessità raccolti saranno distribuiti in tutto il Paese dalla Croce Rossa.

Sono particolarmente richiesti i seguenti prodotti: riso, conserve e vasetti, muesli, marmellata e prodotti da spalmare sul pane, alimenti per bambini, caffè, farina e pasta. Gli alimenti devono avere una durata di conservazione di almeno sei mesi.

Sono benvenuti anche i prodotti per l'igiene, tra cui assorbenti igenici, cotone idrofilo e fazzoletti, nonché articoli per bebè come pannolini, olio per bambini e salviette umidificate. In alcuni negozi Coop è possibile acquistare pacchetti già pronti per l'uso.

Le donazioni in denaro sono invece destinate a progetti del Soccorso d'inverno in Armenia, Bosnia-Erzegovina, Kirghizistan e Moldavia. Stando all'Ufficio federale di statistica, in Svizzera 702'000 persone sono colpite dalla povertà.

L'anno scorso, l'operazione ha permesso di ridistribuire nella Confederazione 317 tonnellate di alimenti e prodotti per l'igiene e di destinare 285'000 franchi a progetti del Soccorso d'inverno in Europa orientale e Asia centrale. In totale, più di 50'000 persone in Svizzera e all'estero hanno beneficiato della campagna.