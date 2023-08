Un Canadair in azione. Keystone

Aerei antincendio Canadair anche in Svizzera? Sicuramente non in tempi brevi.

È il parere del Consiglio federale secondo cui sarebbe prematuro acquistare un simile velivolo adesso, mentre si sta esaminando la possibilità di aderire al meccanismo europeo di protezione civile.

Secondo una mozione del consigliere nazionale Pierre-Alain Fridez (PS/JU), che il Governo raccomanda di respingere, a causa del riscaldamento climatico e della conseguente siccità gli incendi boschivi diverranno più frequenti, come dimostrano i numerosi disastri all'estero che, prima o poi, potrebbero verificarsi anche in Svizzera.

Alla luce di questa evoluzione, secondo Fridez sarebbe auspicabile acquistare almeno di un aereo antincendio, benché lo stesso governo, nel 2019, abbia escluso tale possibilità. Per il deputato giurassiano sarebbe invece lungimirante, dotarsi di un simile mezzo: giocare d'anticipo consentirebbe di creare le competenze per intervenire in maniera efficace al momento opportuno.

«La Svizzera non ha bisogno di acquistare aerei antincendio del tipo Canadair»

Nella sua risposta, l'esecutivo ricorda di essersi già occupato nel 2019 della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi in risposta ad un postulato. Nelle 15 raccomandazioni scaturite dal rapporto, secondo gli esperti dell'esercito, dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e dell'Ufficio federale dell'ambiente, «la Svizzera non ha bisogno di acquistare aerei antincendio del tipo Canadair».

A detta del Consiglio federale, al momento si tratta di coordinare in modo ottimale le risorse disponibili, comprese quelle dei Cantoni. In seguito, si esaminerà, nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile, la possibilità di usufruire di aiuti internazionali, in termini tanto di personale quanto di mezzi aerei e terrestri. Per questi motivi, il Governo giudica «prematuro acquistare un aereo antincendio come richiesto dalla mozione».

cp, ats