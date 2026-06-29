L’allarme canicola è stato prolungato in tutto il Ticino e nel Basso Moesano fino a venerdì 3 luglio, tuttavia, il grado di pericolo è sceso: da 4 (pericolo forte) si è passati a grado 3 (pericolo marcato). L’allerta è valida sotto i 600 metri, dove si prevedono temperature fino a 33 gradi di giorno e fra i 18 e i 22 gradi durante la notte. La fase più intensa è prevista per martedì pomeriggio. Tolta invece l’allerta valida per il resto della Confederazione, dove lascia spazio a temperature più sopportabili rispetto, per esempio, ai 39 gradi registrati in questi giorni alla stazione di Basilea-Binningen.