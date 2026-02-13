Le alte temperature rimangono.
Patrick Pleul/dpa
La canicola continua a interessare le regioni di pianura della Svizzera. A sud delle Alpi l'allerta di livello 4 resterà in vigore fino a venerdì 14 agosto, mentre nel fine settimana scenderà al livello 3. Resta elevato anche il pericolo di incendi boschivi in ampie zone del Paese.
Il caldo intenso continua a interessare le regioni a basse quote della Svizzera. Secondo quanto comunicato mercoledì da MeteoSvizzera, a sud delle Alpi l'attuale ondata di caldo proseguirà fino a venerdì 14 agosto, con l'allerta canicola che rimarrà al livello 4.
La situazione dovrebbe attenuarsi leggermente durante il fine settimana del 15 e 16 agosto, quando l'allerta a sud delle Alpi verrà abbassata al livello 3.
Anche a nord delle Alpi il caldo resta sotto osservazione. L'allerta di livello 3 attualmente in vigore sarà infatti estesa a gran parte delle altre regioni di bassa quota.
Alle temperature elevate si aggiunge il rischio legato alla siccità. In vaste aree della Svizzera il pericolo di incendi boschivi è classificato come forte o molto forte, corrispondente ai livelli 4 e 5.
La maggior parte dei Cantoni ha quindi introdotto divieti di accendere fuochi.