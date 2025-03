Il Canton Berna ha fondamentalmente rispettato il preventivo 2024. Keystone

Il Canton Berna chiude i conti 2024 con un leggero deficit di 10,7 milioni di franchi. Nel preventivo era previsto un pareggio.

Keystone-SDA SDA

Considerando che si tratta di un budget di circa 13 miliardi, si può parlare di un preventivo rispettato quasi perfettamente, si legge in un comunicato odierno del governo bernese.

Gli investimenti netti hanno raggiunto i 480 milioni di franchi, circa 54 milioni in meno di quanto previsto. Per la prima volta dal 2021 è tornato ad aumentare l'indebitamento netto, cresciuto di circa 160 milioni. Nel preventivo era però previsto un importo ancora maggiore.

Globalmente le cifre presentate rispecchiano quindi le attese, ha sottolineato l'esecutivo. Il Cantone proseguirà gli sforzi a livello di politica finanziaria, in vista in particolare di un abbassamento delle imposte per le persone fisiche e giuridiche.