Berna si prepara all'afflusso di migranti. (Immagine d'archivio). Keystone

Il Canton Berna sta preparando alloggi d'urgenza per far fronte all'afflusso previsto in autunno di richiedenti asilo e persone in fuga dall'Ucraina. Questi rifugi sotterranei accoglieranno soprattuto persone sole, in modo da liberare spazio per le famiglie.

Secondo stime della Segreteria di Stato alla migrazione (SEM), il Canton Berna si prepara ad accogliere circa 1200 persone supplementari nei mesi a venire. La capacità di alloggio rischia di essere esaurita già in settembre o ottobre.

I preparativi dureranno un mese. Una volta terminati, le persone sole saranno installate in questi alloggi d'emergenza, liberando quindi spazio per le famiglie in superficie, hanno recentemente sottolineato le autorità bernesi.

Ad oggi vi sono 42 alloggi collettivi in servizio: sei destinati alle persone che fanno richiesta per lo Statuto S, 22 ai richiedenti asilo e 14 ai minori non accompagnati. Trovare strutture adeguate in superficie si è rivelato molto complicato, hanno sottolineato le autorità competenti.

