Svizzera Canton Friburgo in festa per nuovo presidente del Consiglio Nazionale Pierre-André Page

SDA

3.12.2025 - 17:34

L'arrivo di Page (a sinistra) a Romont.
L'arrivo di Page (a sinistra) a Romont.
Keystone

Un treno speciale ha accompagnato il nuovo presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page (UDC) in tre tappe attraverso il suo cantone d'origine, Friburgo, in una giornata di festeggiamenti.

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:34

03.12.2025, 17:47

Il 65enne e i suoi ospiti sono partiti poco dopo le 12.30 da Berna. Su un vagone salone è stato servito un «pic-nic dalla regione», prima di una fermata a Flamatt dove Page è stato accolto dalle autorità locali.

Seconda tappa a Bulle – escludendo pertanto il capoluogo Friburgo, «non potevamo fermarci ovunque e ho voluto sottolineare il mio legame con la parte meridionale del Cantone» ha spiegato – dove il democentrista si è goduto un autentico bagno di folla e un aperitivo con la popolazione.

Quindi il convoglio è ripartito in direzione Romont, cittadina distante una decina di chilometri da Châtonnaye luogo natale del politico. Qui dopo una sfilata il programma prevede una cerimonia ufficiale e la cena.

Page, agricoltore da poco in pensione, fa parte del Parlamento nazionale dal 2015.

