Da ieri in Israele, il capo dell'esercito Thomas Süssli prosegue la sua visita, che dovrebbe terminare domani.

Il comandante di corpo e la delegazione che lo accompagna non si trovano nel settore colpito dai razzi che hanno investito oggi lo stato ebraico, ha indicato il Dipartimento della difesa a Keystone-Ats. La situazione sarà costantemente riesaminata e saranno possibili cambiamenti: la sicurezza ha la massima priorità, fanno sapere i funzionari bernesi.

La visita di Süssli concerne soprattutto la United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO), la missione delle Nazioni Unite che monitora il cessate il fuoco in Medio Oriente: per la prima volta gli osservatori militari dispiegati in loco saranno guidati da un ufficiale elvetico.

