A sollecitare una verifica è il consigliere nazionale Benoît Gaillard, che ha presentato una denuncia chiedendo di verificare l'eventuale esistenza di accordi tra i gestori delle stazioni di servizio non solo nella capitale ticinese, ma in tutta la Svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Potrebbe finire sotto la lente della COMCO il repentino calo dei prezzi dei carburanti registrato a Bellinzona dopo l'arrivo del distributore low cost Etzelpark.

Dopo l'arrivo del nuovo operatore con prezzi più bassi c'è infatti stata un'immediata riduzione dei listini da parte della concorrenza, salvo poi un successivo riallineamento verso l'alto.

A sollecitare un'indagine è il consigliere nazionale Benoît Gaillard, che ha presentato una denuncia chiedendo di verificare l'eventuale esistenza di accordi tra i gestori delle stazioni di servizio in Svizzera.

Alla denuncia è allegato uno studio basato sull'analisi di quasi 890mila variazioni di prezzo rilevate tra il 2024 e l'aprile 2026 in circa 600 distributori di carburante presenti sul territorio elvetico.

La COMCO ha confermato alla RSI che procederà con verifiche preliminari per accertare l'eventuale presenza di indizi di una restrizione illecita della concorrenza. Riepilogo creato con

Il repentino calo dei prezzi dei carburanti registrato a Bellinzona dopo l'arrivo del distributore low cost Etzelpark potrebbe finire sotto la lente della Commissione della concorrenza (COMCO).

A sollecitare un'indagine è il consigliere nazionale socialista vodese Benoît Gaillard, che ha presentato una denuncia chiedendo di verificare l'eventuale esistenza di accordi, formali o informali, tra i gestori delle stazioni di servizio in Svizzera.

Nella segnalazione, datata 20 luglio e anticipata dal quotidiano «Blick», poi ripresa anche dalla «RSI», Gaillard sostiene che quanto accaduto in Ticino alimenti il sospetto di possibili intese sui prezzi a danno della concorrenza e dei consumatori.

La richiesta, tuttavia, non riguarda soltanto il caso della Capitale.

Analisi di quasi 890mila variazioni di prezzo

Alla denuncia è infatti allegato uno studio basato sull'analisi di quasi 890mila variazioni di prezzo rilevate tra il 2024 e l'aprile 2026 in circa 600 distributori di carburante presenti sul territorio svizzero.

Tra gli elementi evidenziati figurano anche oscillazioni di prezzo identiche registrate in due stazioni di servizio di Pfäffikon, nel Canton Svitto.

Secondo Gaillard, il caso di Bellinzona ha rappresentato un'accelerazione di un'iniziativa sulla quale stava già lavorando.

Ricordiamo che l'arrivo di un nuovo operatore con prezzi più bassi ha provocato un'immediata riduzione dei listini da parte della concorrenza, salvo poi un successivo riallineamento verso l'alto.

La COMCO conferma che procederà con verifiche preliminari

Per il consigliere nazionale è proprio la rapidità di queste variazioni a rendere la vicenda meritevole di approfondimento, ipotizzando che i margini applicati in precedenza potessero essere particolarmente elevati.

Gaillard precisa comunque che, qualora la COMCO dovesse concludere che non vi sono irregolarità e che le oscillazioni dei prezzi siano riconducibili alle normali dinamiche di mercato, ne prenderà atto.

La denuncia non comporta automaticamente l'apertura di un'inchiesta. Contattata dalla «RSI», la Commissione della concorrenza ha confermato che procederà con verifiche preliminari per accertare l'eventuale presenza di indizi di una restrizione illecita della concorrenza.