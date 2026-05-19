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Dimissioni al vertice Peter Lack, direttore di Caritas Svizzera, lascia il suo incarico

SDA

19.5.2026 - 11:42

Peter Lack non sarà più direttore di Caritas Svizzera
Peter Lack non sarà più direttore di Caritas Svizzera
Keystone

Dimissioni al vertice di Caritas Svizzera: il direttore Peter Lack ha annunciato che lascerà la responsabilità operativa alla sua supplente, Esther Reinhard, con effetto immediato. Lack ha guidato l'organizzazione caritativa per oltre quattro anni.

Keystone-SDA

19.05.2026, 11:42

19.05.2026, 11:45

In una nota odierna, Caritas Svizzera ha indicato che Lack ha deciso di riorientarsi professionalmente. La ricerca di un nuovo direttore o di una nuova direttrice verrà da subito avviata.

Lack aveva assunto il suo incarico nell'aprile 2022. Stando al comunicato, durante il suo mandato ha rafforzato lo spirito imprenditoriale e l'azione dell'organizzazione. Ha inoltre portato avanti la trasformazione digitale e consolidato partenariati chiave, sia all'interno della rete mondiale che nazionale di Caritas.

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