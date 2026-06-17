Carmelia Maissen
Keystone
Giovedì mattina il Gran Consiglio ha eletto la nuova presidente del Governo.
Si tratta della Consigliera di Stato del Centro Carmelia Maissen. Il vicepresidente sarà il socialista Peter Peyer. La direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è stato eletta con 99 voti su 116. La 49enne di Castrisch in Surselva è parte dell'esecutivo cantonale dal 2023. Domenica è stata riconfermata per i prossimi quattro anni. A partire dall'anno prossimo presiederà per la prima volta il Governo. Il Parlamento, composto da 120 membri, ha eletto anche come vicepresidente Peyer con 110 voti su 119.