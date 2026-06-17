Si tratta della Consigliera di Stato del Centro Carmelia Maissen. Il vicepresidente sarà il socialista Peter Peyer. La direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è stato eletta con 99 voti su 116. La 49enne di Castrisch in Surselva è parte dell'esecutivo cantonale dal 2023. Domenica è stata riconfermata per i prossimi quattro anni. A partire dall'anno prossimo presiederà per la prima volta il Governo. Il Parlamento, composto da 120 membri, ha eletto anche come vicepresidente Peyer con 110 voti su 119.