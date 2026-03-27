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Svizzera Sempre più chiamate di emergenza dalle montagne, ma c'è un numero che sorprende

SDA

27.3.2026 - 10:27

Elicottero sorvola gli escursionisti su un sentiero di montagna mozzafiato nelle Alpi dell'Appenzello Un momento drammatico cattura la missione di salvataggio dell'elicottero sugli escursionisti che si godono la vista panoramica delle Alpi sotto un cielo luminoso LicenseRF Copyright: xZoonar.com/MichaelxPedrottix 24417791
Elicottero sorvola gli escursionisti su un sentiero di montagna mozzafiato nelle Alpi dell'Appenzello Un momento drammatico cattura la missione di salvataggio dell'elicottero sugli escursionisti che si godono la vista panoramica delle Alpi sotto un cielo luminoso LicenseRF Copyright: xZoonar.com/MichaelxPedrottix 24417791
IMAGO/Zoonar

Interventi di soccorso in montagna in aumento nel 2025, anche se buona parte delle chiamate riguardavano persone esauste, smarrite o bloccate. Per contro la mortalità ha raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni. È quanto emerge da una statistica del Club Alpino Svizzero (CAS).

Keystone-SDA

27.03.2026, 10:27

L'anno scorso le persone soccorse sono state quasi 4.000, con un aumento di circa l'11% rispetto alla media degli anni dal 2020 al 2024, si legge in una nota odierna del CAS. Questo incremento potrebbe spiegarsi con una maggiore frequentazione delle montagne, testimoniata anche dai record di pernottamenti nei rifugi.

Le escursioni a piedi concentrano il 46% delle emergenze, seguite dalle escursioni con gli sci e dall'alta montagna (14% ciascuna). Le cadute restano la causa più frequente. Un numero maggiore di persone ha allertato i soccorsi perché smarrite, bloccate o esauste.

Queste situazioni di emergenza si sono verificate con particolare frequenza durante escursioni in alta quota o trekking, ha riferito il CAS. La percentuale di persone soccorse illese ha raggiunto il 38% (era il 29% nel 2020), pari a circa 1.500 casi.

Nell'anno in rassegna i decessi di persone che praticavano sport di montagna classici sono stati 98, in calo rispetto a una media di 119 decessi all'anno nell'ultimo decennio.

Secondo il CAS, una migliore copertura di rete mobile e un'organizzazione dei soccorsi più efficiente permettono interventi più tempestivi. L'organizzazione sottolinea l'importanza di una preparazione adeguata prima di ogni uscita in montagna.

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