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Studio Sorpresa! A dare più fastidio agli inquilini svizzeri non sono i vicini di casa...

SDA

16.3.2026 - 11:38

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

A causare litigi all'interno delle quattro mura domestiche in Svizzera è soprattutto il disordine. È quanto rivela uno studio condotto lo scorso agosto, secondo il quale con i vicini i conflitti sono più rari, ma quando si verificano sono solitamente dovuti al rumore.

Keystone-SDA

16.03.2026, 11:38

Il 30% degli intervistati ha dichiarato di vivere spesso o piuttosto spesso situazioni di dissidi all'interno del proprio nucleo famigliare, ha comunicato oggi il portale degli immobili ImmoScout24.

I rapporti con il vicinato risultano invece per lo più privi di conflitti. Più della metà (51%) ha dichiarato di litigare raramente o mai con i vicini. Solo il 15% ha riferito di frequenti discussioni.

All'interno di un'economia domestica comune, il disordine è stato di gran lunga la causa più frequente di tensioni (47%). Seguono il mancato rispetto degli accordi (26%) e il rumore (23%).

Altri motivi di conflitto

Per quanto riguarda le controversie con il vicinato, invece, il rumore era in testa con il 45%. Altri motivi di conflitto frequenti erano l'uso della lavanderia (18%) e il fumo (17%). Nella Svizzera romanda, gli intervistati erano più infastiditi dallo sporco e dai rifiuti che dall'uso della lavanderia.

In caso di conflitti, circa tre quarti (72%) degli intervistati cercavano il dialogo diretto con la persona interessata. La comunicazione scritta (17%) o il ricorso a terzi come l'amministrazione condominiale (14%) erano nettamente meno frequenti.

Per lo studio – condotto dal 12 al 22 agosto 2025 – sono state intervistate online 1264 persone di età compresa tra i 18 e gli 84 anni nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

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