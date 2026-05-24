Una famiglia con bambini è riuscita a mettersi in salvo in tempo. Lo comunica domenica sul suo sito internet la polizia cantonale grigionese. Le fiamme sono state segnalate alle 20.48 alla centrale operativa della polizia cantonale. I vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul posto, sono però riusciti a domare l'incendio solo verso mezzanotte. A causa del fumo, la strada principale è stata chiusa a lungo. Le indagini di polizia sulle cause esatte dell'incendio sono tutt'ora in corso.