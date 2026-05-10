Un membro svizzero dell'equipaggio della nave Hondius colpita dal focolaio di Hantavirus è stato sbarcato oggi a Tenerife e condotto in quarantena. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), non vi sono altri cittadini elvetici coinvolti.

Domenica 10 maggio 2026, i passeggeri sono stati fatti sbarcare dalla nave da crociera MV Hondius, colpita dall'hantavirus, nel porto di Granadilla a Tenerife, nelle Isole Canarie, in Spagna. KEYSTONE

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Come confermato dall'UFSP a Keystone-ATS il periodo di isolamento potrebbe durare fino a sei settimane. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglia 42 giorni di isolamento.

Le autorità sono in contatto l'uomo, che non presenta sintomi e rimane ottimista, con i suoi familiari nella Confederazione.

Il primo a riferire della quarantena è stato il portale «20 Minuten». L'UFSP sottolinea come le autorità responsabili per tale misura siano quelle dei Paesi Bassi.

Partiti i primi voli di rimpatrio

A differenza dei membri dell'equipaggio, i passeggeri della nave dovrebbero essere trasferiti nei rispettivi paesi d'origine. Dopo l’approdo alle Canarie, un team sanitario è salito a bordo e ha coordinato l’evacuazione, a gruppi, di circa 150 persone. Tutte sono asintomatiche.

I primi voli, a destinazione di Madrid e della Francia, sono poi decollati. Gli altri sono stati inviati da Canada, Paesi Bassi (anche per i cittadini tedeschi, belgi e greci), Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti.

Un velivolo dall’Australia si poserà a Tenerife solo lunedì e ripartirà nel pomeriggio dello stesso giorno.

La situazione dei contagiati

Giova ricordare che dal 4 maggio un uomo infetto da hantavirus è in cura all’Ospedale universitario di Zurigo. Sabato l’ospedale ha comunicato che le sue condizioni sono stabili.

La sua compagna si trova in autoisolamento a Zurigo. Anche a Ginevra una persona si trova in autoisolamento.

L'Organizzazione mondiale della sanità riferisce, finora, di sei casi accertati, due presunti e tre decessi: una coppia di olandesi e una donna tedesca.