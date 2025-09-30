  1. Clienti privati
Il sondaggio Casse malattia: i premi pesano sempre di più

SDA

30.9.2025 - 10:15

La situazione sta diventando sempre più insostenibile.
Senza sorprese, la maggior parte degli svizzeri considera un peso l'aumento dei premi di cassa malattia.

Keystone-SDA

30.09.2025, 10:15

30.09.2025, 10:53

È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dalle testate Tamedia. Il 68% degli interpellati si è inoltre dichiarato favorevole o piuttosto favorevole all'introduzione di un'assicurazione sanitaria unica.

Questa proposta ha ottenuto la maggioranza in tutte le fasce d'età, tutti i partiti politici, generi e classi di reddito. L'idea di ridurre il numero di ospedali considerati fattori di aumento dei costi non ha invece sedotto la maggioranza: solo il 36% ha risposto «sì» o «piuttosto sì» a una domanda in merito.

Il 9% degli interpellati ha inoltre dichiarato che si attende di avere difficoltà a pagare i premi in aumento previsti per il prossimo anno. Il 5% ha addirittura risposto di non sapere come farà a farlo.

Il sondaggio è stato realizzato dall'istituto di ricerca Leewas su circa 24'500 persone tra il 25 e il 28 settembre nella Svizzera tedesca, romanda e in Ticino. Il margine di errore è pari a +/- 1,9 punti percentuali.

