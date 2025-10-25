  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Diplomazia Cassis condivide le sue impressioni sull'Iraq in Kuwait

SDA

25.10.2025 - 14:53

In Kuwait il ministro degli esteri Ignazio Cassis era accompagnato anche dalla presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG)
In Kuwait il ministro degli esteri Ignazio Cassis era accompagnato anche dalla presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG)
Keystone

In visita in Kuwait il consigliere federale Ignazio Cassis ha condiviso le sue impressioni sull'Iraq. «Ho percepito la volontà di costruire una pace duratura», ha dichiarato il ministro degli esteri al suo omologo Abdullah Ali Al-Yahya in una discussione di lavoro.

Keystone-SDA

25.10.2025, 14:53

25.10.2025, 15:05

I due uomini si sono incontrati all'indomani della visita del ticinese a Baghdad. Il Kuwait, invaso dall'Iraq nel 1990 all'inizio della guerra del Golfo, osserva con attenzione gli sviluppi nel Paese vicino, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS il capo della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Nicolas Bideau, che accompagna la delegazione svizzera.

Cassis ha anche discusso con il ministro degli esteri del Kuwait del piano di pace a Gaza. C'è un chiaro consenso sulla necessità di stabilizzare il cessate il fuoco ancora fragile e di fornire aiuti umanitari, ha spiegato Bideau.

Questa visione è stata confermata durante tutto il viaggio del consigliere federale in Medio Oriente, che si è concluso in Kuwait, dopo una tappa in Giordania e in Iraq.

I più letti

«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Il cambio all'ora solare triplica il rischio di incidenti per pedoni e ciclisti
Corteo antifascista a Lugano, problemi con la viabilità
La Russia avrebbe usato il relitto dell'Estonia per delle attività di spionaggio

Altre notizie

Svizzera. Cassis inaugura la nuova ambasciata in Kuwait e conclude il viaggio in Medio Oriente

SvizzeraCassis inaugura la nuova ambasciata in Kuwait e conclude il viaggio in Medio Oriente

Svizzera. I Verdi liberali respingono l'iniziativa della GISO e sostengono il Servizio civico

SvizzeraI Verdi liberali respingono l'iniziativa della GISO e sostengono il Servizio civico

Svizzera. La copresidenza del PS critica la concentrazione di potere in una minoranza

SvizzeraLa copresidenza del PS critica la concentrazione di potere in una minoranza