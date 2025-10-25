In Kuwait il ministro degli esteri Ignazio Cassis era accompagnato anche dalla presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG) Keystone

In visita in Kuwait il consigliere federale Ignazio Cassis ha condiviso le sue impressioni sull'Iraq. «Ho percepito la volontà di costruire una pace duratura», ha dichiarato il ministro degli esteri al suo omologo Abdullah Ali Al-Yahya in una discussione di lavoro.

I due uomini si sono incontrati all'indomani della visita del ticinese a Baghdad. Il Kuwait, invaso dall'Iraq nel 1990 all'inizio della guerra del Golfo, osserva con attenzione gli sviluppi nel Paese vicino, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS il capo della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Nicolas Bideau, che accompagna la delegazione svizzera.

Cassis ha anche discusso con il ministro degli esteri del Kuwait del piano di pace a Gaza. C'è un chiaro consenso sulla necessità di stabilizzare il cessate il fuoco ancora fragile e di fornire aiuti umanitari, ha spiegato Bideau.

Questa visione è stata confermata durante tutto il viaggio del consigliere federale in Medio Oriente, che si è concluso in Kuwait, dopo una tappa in Giordania e in Iraq.