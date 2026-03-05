  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'hanno firmato Cassis e Parmelin incontrano Kallas: Svizzera e Ue si avvicinano su politica estera e sicurezza

SDA

5.3.2026 - 19:35

Da sinistra: Martin Pfister, Kaja Kllas e Ignazio Cassis all'Università di Zurigo.
Da sinistra: Martin Pfister, Kaja Kllas e Ignazio Cassis all'Università di Zurigo.
Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis e l'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri Kaja Kallas hanno firmato giovedì sera a Zurigo una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza.

Keystone-SDA

05.03.2026, 19:35

05.03.2026, 19:40

È previsto un dialogo regolare. L'accordo non fa però parte del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in un comunicato.

Il capo del DFAE Ignazio Cassis e il consigliere federale Martin Pfister, responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), hanno incontrato Kaja Kallas all'Università di Zurigo, dove 80 anni fa l'allora primo ministro britannico Winston Churchill lanciò un appello per un'Europa unita.

Ecco cos'ha detto. A Zurigo, Kallas lancia un appello a favore del diritto internazionale

Ecco cos'ha dettoA Zurigo, Kallas lancia un appello a favore del diritto internazionale

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo
La guerra in Medio Oriente si sentirà anche nel portafoglio delle famiglie svizzere

Altre notizie

La storia della fusione. Trent'anni or sono nacque Novartis, fu un matrimonio fra giganti

La storia della fusioneTrent'anni or sono nacque Novartis, fu un matrimonio fra giganti

Svizzera. Il consigliere federale Jans sui rifugiati dall'Iran: «La situazione è da monitorare»

SvizzeraIl consigliere federale Jans sui rifugiati dall'Iran: «La situazione è da monitorare»

Partiti svizzeri. Rimoldi, presidente di Mass-Voll, condannato per diffamazione

Partiti svizzeriRimoldi, presidente di Mass-Voll, condannato per diffamazione