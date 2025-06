Ignazio Cassis e Maroš Šefčovič hanno firmato la dichiarazione comune oggi a Bruxelles. (foto d'archivio) Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis e il commissario europeo Maroš Šefčovič hanno firmato oggi una dichiarazione comune che disciplina le modalità della cooperazione tra Berna e Bruxelles dalla fine del 2024 all'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE.

Keystone-SDA SDA

Il risultato delle trattative rappresenta un vantaggio per entrambe le parti, ha dichiarato Cassis in una conferenza stampa congiunta nella sede della Commissione europea nella capitale belga. Šefčovič ha parlato di «un nuovo passo in avanti importante».

Il documento di tre pagine disciplina, tra le altre cose, la piena attivazione delle regole transitorie nel settore della ricerca e dell'innovazione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025, consentendo così ai ricercatori e agli innovatori svizzeri l'accesso ai bandi di gara dei programmi Orizzonte Europa, Euratom e Digital Europe.

Disciplina pure la sicurezza e il buon funzionamento delle reti elettriche e la cooperazione nella protezione della popolazione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere, oltre alla prosecuzione del dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari, ripreso il 4 luglio 2024 dopo un'interruzione.

La dichiarazione afferma inoltre che entrambe le parti sostengono il completamento con successo del processo di ratifica e allo stesso tempo rafforzano le loro relazioni bilaterali.