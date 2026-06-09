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Per i 25 anni dell'ambsaciata Cassis incontra a Berlino ministro degli esteri tedesco Wadephul

SDA

9.6.2026 - 22:13

Il consigliere federale Ignazio Cassis (foto d'archivio)
Il consigliere federale Ignazio Cassis (foto d'archivio)
sda

In occasione del 25° anniversario della riapertura dell'ambasciata svizzera a Berlino, il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato martedì 9 giugno il suo omologo tedesco, il ministro degli esteri Johann Wadephul.

Keystone-SDA

09.06.2026, 22:13

Al centro dei colloqui vi sono state le relazioni bilaterali e transfrontaliere tra la Svizzera e la Germania, ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Le economie dei due Paesi sono fortemente interconnesse. Sia per le importazioni che per le esportazioni, la Germania è il principale partner commerciale della Svizzera.

Le discussioni si sono incentrate anche sugli accordi tra la Svizzera e l'UE, così come sulla situazione della sicurezza in Europa e sull'attuale presidenza elvetica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

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