Assemblea generale ONU Cassis insiste sulla protezione del personale umanitario

SDA

22.9.2025 - 13:50

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il consigliere federale Ignazio Cassis rappresentano la Svizzera all'Assemblea generale dell'ONU
La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il consigliere federale Ignazio Cassis rappresentano la Svizzera all'Assemblea generale dell'ONU
Keystone

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il ministro degli esteri Ignazio Cassis partecipano oggi a New York all'80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Cassis ha sottolineato l'importanza di proteggere gli operatori umanitari.

Keystone-SDA

22.09.2025, 13:50

22.09.2025, 13:54

«Negli oltre 120 conflitti armati che attualmente imperversano in tutto il mondo, si moltiplicano gli attacchi mirati contro le persone che dedicano la loro vita alla protezione dei più vulnerabili. Questo deve finire», ha affermato il consigliere federale, che partecipa in particolare alla riunione ministeriale sulla protezione del personale umanitario.

Nel maggio 2024, durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Svizzera ha fatto approvare una risoluzione sulla protezione degli operatori umanitari.

Anch'ella presente a New York, Karin Keller-Sutter interverrà oggi in occasione di un vertice che segna il 30esimo anniversario della Dichiarazione di Pechino sulla parità di genere. Nel suo discorso sottolineerà che l'uguaglianza tra i sessi non è un obiettivo facoltativo, ma un diritto umano universale e un motore di sviluppo economico.

Considerate le crisi attuali, l'atmosfera sarà pesante durante l'80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Molti partecipanti la percepiscono come una sessione di emergenza destinata a mettere in guardia contro il regresso, o addirittura, la perdita di qualsiasi ordine internazionale.

I due consiglieri federali vogliono anche sottolineare l'importanza di un ordine internazionale equo.

