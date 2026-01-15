Il capo del DFAE Ignazio Cassis è il nuovo presidente dell'OSCE Keystone

L'OSCE deve scalare una montagna per promuovere la pace e la stabilità in Europa. Lo ha affermato oggi a Vienna il suo nuovo presidente Ignazio Cassis, alla riunione inaugurale del Consiglio permanente dell'Organizzazione.

Keystone-SDA SDA

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è garante della sicurezza comune, ha detto il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel suo discorso tenuto nella capitale austriaca. Le aspettative odierne sono le stesse di quando è stata fondata oltre 50 anni fa.

Allora, nel 1975, non c'era pace in Europa e nel mondo. Tuttavia, la diplomazia ha avuto la meglio, ha continuato. In tempi incerti occorre agire con coraggio e chiarezza.

All'inizio del 2026 la Svizzera ha assunto la presidenza dell'OSCE per la terza volta. L'Organizzazione ha l'obiettivo di garantire stabilità, pace e democrazia durature attraverso il dialogo politico. È considerata la più grande organizzazione regionale di sicurezza al mondo.