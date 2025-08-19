  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Cassis: «Prontissimi a ospitare l'incontro tra Putin e Zelensky a Ginevra»

SDA

19.8.2025 - 13:26

Il consigliere federale Ignazio Cassis
Il consigliere federale Ignazio Cassis
Keystone

La Svizzera è «prontissima» ad accogliere un eventuale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

19.08.2025, 13:26

19.08.2025, 13:47

Lo ha affermato oggi il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo italiano Antonio Tajani.

«Ringrazio il presidente Macron e la presidente Meloni per la fiducia al nostro Paese» per ospitare a Ginevra un incontro Putin-Zelensky, ha detto Cassis.

«Anche altri Paesi hanno già manifestato un desiderio in questo senso e la Svizzera è prontissima, anche a corto termine, a farlo: è la nostra specialità, lo sappiamo far bene, dalle questioni logistiche a quelle legali, tecniche o diplomatiche. Noi siamo a disposizione».

«Questa disponibilità – ha puntualizzato il consigliere federale – l'ho ricordata costantemente nei contatti con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in questi ultimi mesi».

La Svizzera offrirà «l'immunità» a Vladimir Putin, colpito da un mandato di arresto internazionale, a condizione che venga nel Paese «per una conferenza di pace», ha precisato Cassis.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Padre si accorge di aver dimenticato le figlie in autogrill in Italia solo dopo 100 km
Gli hobby bizzarri delle star: scopri le passioni di Johnny Depp, Brad Pitt e molti altri
La popstar Maluma interrompe il concerto per rimproverare una madre: «È da irresponsabile»

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Lavrov: «Aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale»

Guerra in UcrainaLavrov: «Aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale»

Guerra in Ucraina. Macron: «Vertice Putin-Zelensky in un Paese neutrale, propongo Ginevra»

Guerra in UcrainaMacron: «Vertice Putin-Zelensky in un Paese neutrale, propongo Ginevra»

Ancora criticità. Ecco cosa c'è da sapere dopo i colloqui di pace con Trump alla Casa Bianca

Ancora criticitàEcco cosa c'è da sapere dopo i colloqui di pace con Trump alla Casa Bianca

Altre notizie

Votazioni 28 settembre. Un'alleanza si oppone alla revisione del valore locativo

Votazioni 28 settembreUn'alleanza si oppone alla revisione del valore locativo

Svizzera. Presidenza PLR: arrivano altre tre rinunce

SvizzeraPresidenza PLR: arrivano altre tre rinunce

Svizzera. Ogni anno 50 decessi in sella a moto, spesso a perdere la vita sono i giovani e inesperti

SvizzeraOgni anno 50 decessi in sella a moto, spesso a perdere la vita sono i giovani e inesperti