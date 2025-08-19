Il consigliere federale Ignazio Cassis Keystone

La Svizzera è «prontissima» ad accogliere un eventuale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA SDA

Lo ha affermato oggi il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo italiano Antonio Tajani.

«Ringrazio il presidente Macron e la presidente Meloni per la fiducia al nostro Paese» per ospitare a Ginevra un incontro Putin-Zelensky, ha detto Cassis.

«Anche altri Paesi hanno già manifestato un desiderio in questo senso e la Svizzera è prontissima, anche a corto termine, a farlo: è la nostra specialità, lo sappiamo far bene, dalle questioni logistiche a quelle legali, tecniche o diplomatiche. Noi siamo a disposizione».

«Questa disponibilità – ha puntualizzato il consigliere federale – l'ho ricordata costantemente nei contatti con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in questi ultimi mesi».

La Svizzera offrirà «l'immunità» a Vladimir Putin, colpito da un mandato di arresto internazionale, a condizione che venga nel Paese «per una conferenza di pace», ha precisato Cassis.