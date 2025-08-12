Il consigliere federale Ignazio Cassis respinge le accuse al suo dipartimento davanti ai giornalisti (foto d'archivio). KEYSTONE

Parlando con i giornalisti a Locarno, Ignazio Cassis chiarisce che il percorso verso un accordo doganale con gli Stati Uniti è più lungo del previsto e richiede un coordinamento discreto.

Keystone-SDA, Dominik Müller SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo una pausa, il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha annunciato un secondo round di negoziati con gli USA sui dazi.

Il consigliere federale ha respinto le critiche sulla mancanza di attività del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e ha dichiarato che la strategia negoziale sarà coordinata dall'intero Governo.

Il direttore del DFAE ha paragonato la situazione al calcio, dove molti danno consigli, ma è la squadra che deve segnare il gol. Mostra di più

Dopo una pausa, è necessario un secondo round di negoziati con gli Stati Uniti sui dazi, ha dichiarato il direttore del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis lunedì a margine di un incontro con il ministro degli esteri del Regno Unito, David Lammy, a Locarno.

Non tutto è nelle mani di Donald Trump, ha spiegato il consigliere federale durante un breve incontro con i media. Il comportamento del presidente americano va sempre considerato in relazione a quello della Svizzera.

È normale che l'obiettivo non venga raggiunto al primo round di negoziati. «Ci vorranno altri tentativi», ha detto Cassis.

In risposta all'accusa che il DFAE non sia stato abbastanza «attivo» nei colloqui sui dazi, il ministro ticinese ha risposto che la strategia per i negoziati è stata quella del Consiglio federale nel suo complesso.

«Improvvisamente tutti allenatori»

Lo stesso vale per le relazioni con gli Stati Uniti. Il «comando» è distribuito tra i vari consiglieri federali a seconda del settore, con il DFAE che coordina e funge da apriporta se necessario. Tutto ciò avviene in «assoluta discrezione».

Alla domanda se possano essere coinvolte personalità importanti del mondo economico, il ministro degli esteri ha risposto che la politica non deve essere confusa con la fantascienza.

Certo, si parla con i «capitani d'industria», ma la faccenda è un po' più complessa. Per lui, è come il calcio: nove milioni di persone sono improvvisamente l'allenatore, ma è la squadra che deve segnare il gol.