  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A margine del festival Cassis riceve a Locarno il ministro degli Esteri del Regno Unito

SDA

11.8.2025 - 15:57

David Lammy, ministro degli esteri degli Regno Unito, e il Consigliere federale Ignazio Cassis hanno avuto un incontro bilaterale a Tegna (TI), organizzato a margine del Festival del film di Locarno.
David Lammy, ministro degli esteri degli Regno Unito, e il Consigliere federale Ignazio Cassis hanno avuto un incontro bilaterale a Tegna (TI), organizzato a margine del Festival del film di Locarno.
Keystone

Prima visita ufficiale in Svizzera del ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy, che a margine del 78° Festival del film di Locarno, ha definito la Svizzera uno dei «partner più stretti e preziosi» della Gran Bretagna.

Keystone-SDA

11.08.2025, 15:57

11.08.2025, 16:07

Come negli anni '20, quando si tenne la Conferenza di pace di Locarno, anche questo periodo è caratterizzato da una «ricerca di chiarezza, forza e convinzione», ha dichiarato Lammy al termine di un incontro bilaterale con il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis.

Ci troviamo in un'era «post-umana», la società è in fase di ricostruzione, ha affermato il ministro del Regno Unito. «Se agiamo insieme, possiamo cambiare il corso del tempo», ha aggiunto.

I più letti

La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Due ragazzi bloccati sopra Caprino, tratti in salvo dalla Rega
Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»
Dieci franchi in più per pietanza se si decide di sedersi al tavolo a mangiare

Altre notizie

Svizzera. Primo giorno di scuola in vari cantoni «nonostante la canicola»

SvizzeraPrimo giorno di scuola in vari cantoni «nonostante la canicola»

Politica. Zugo, Andreas Hausheer succede a Martin Pfister

PoliticaZugo, Andreas Hausheer succede a Martin Pfister

Roche e Novartis. Le aziende farmaceutiche non prevedono un taglio di impieghi in Svizzera

Roche e NovartisLe aziende farmaceutiche non prevedono un taglio di impieghi in Svizzera