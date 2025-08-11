David Lammy, ministro degli esteri degli Regno Unito, e il Consigliere federale Ignazio Cassis hanno avuto un incontro bilaterale a Tegna (TI), organizzato a margine del Festival del film di Locarno. Keystone

Prima visita ufficiale in Svizzera del ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy, che a margine del 78° Festival del film di Locarno, ha definito la Svizzera uno dei «partner più stretti e preziosi» della Gran Bretagna.

Keystone-SDA SDA

Come negli anni '20, quando si tenne la Conferenza di pace di Locarno, anche questo periodo è caratterizzato da una «ricerca di chiarezza, forza e convinzione», ha dichiarato Lammy al termine di un incontro bilaterale con il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis.

Ci troviamo in un'era «post-umana», la società è in fase di ricostruzione, ha affermato il ministro del Regno Unito. «Se agiamo insieme, possiamo cambiare il corso del tempo», ha aggiunto.