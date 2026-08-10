Avvistate in mattinata
Castione invasa dalle cicogne: decine di esemplari sui tetti durante la migrazione
Contenuto Esterno
Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti".
Uno spettacolare avvistamento è avvenuto lunedì mattina a Castione: una quarantina di volatili ha fatto pit stop sui tetti dei palazzi.
Spettacolo insolito lunedì mattina a Castione, dove un numeroso gruppo di cicogne bianche ha scelto i tetti di alcuni palazzi per concedersi una sosta durante il viaggio migratorio.
Le immagini e i filmati pubblicati sui social mostrano gli uccelli appollaiati a lungo sugli edifici. Lo stormo era composto da una quarantina di esemplari.
Secondo Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, l’associazione che si occupa dello studio e della conservazione degli uccelli nella Svizzera italiana, avvistamenti di questo tipo suscitano ancora grande curiosità, ma non rappresentano più un fenomeno così raro.
Come ha spiegato alla «RSI», questo è infatti il periodo in cui le cicogne si dirigono verso l’Africa.
Le condizioni favorevoli permettono loro di attraversare le Alpi e proseguire successivamente in direzione di Gibilterra, mentre alcuni esemplari potrebbero scegliere una rotta verso il Medio Oriente.
La presenza di diverse decine di cicogne in Ticino resta dunque un colpo d’occhio notevole, ma il primato è ancora lontano.
Ficedula ricorda infatti quanto accaduto il 21 agosto 2018, quando ben 324 cicogne fecero tappa sul Piano di Magadino. All’epoca si trattò del gruppo più numeroso mai osservato in Svizzera.