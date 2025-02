Raccolta di doni della Catena della Solidarietà Keystone

L'anno scorso la Catena della Solidarietà ha raccolto 34,4 milioni di franchi di donazioni per aiuti in Medio Oriente, Sudan, Ucraina e Svizzera.

Keystone-SDA, jc, ats SDA

Grazie alla solidarietà della popolazione negli anni precedenti, la fondazione ha potuto sostenere 172 progetti con oltre 63 milioni, aiutando più di 4,4 milioni di persone.

Quasi 30 milioni sono stati utilizzati per sostenere 44 progetti di assistenza medica, riparazione di alloggi e protezione dell'infanzia in Ucraina, scrive la fondazione in un comunicato stampa odierno. Altri 11,5 milioni sono stati destinati a 27 progetti in Turchia e Siria, colpite dal grave terremoto. I doni sono stati raccolti attraverso quattro appelli.

I 34,4 milioni ricevuti nel 2024 sono serviti per esempio a riparare i danni dei devastanti temporali estivi in Svizzera (13 milioni), sostenere la popolazione civile in Medio Oriente (5,9 milioni), aiutare i bambini vittime di violenze e abusi in Svizzera e nel mondo (5 milioni) e a ovviare alla crisi umanitaria in Sudan (2,7 milioni).

Nel 2023 erano stati raccolti 54 milioni di donazioni e sono stati utilizzati quasi 70 milioni per vari progetti. Si è trattato del livello di sostegno più consistente dallo tsunami nel Sud-Est asiatico del 2004.