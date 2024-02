Dallo tsunami del 2005 la Catena della solidarietà non aveva più raccolto donazioni così elevate Keystone

La Catena della Solidarietà ha raccolto oltre 54 milioni di franchi nel 2023. Ha sostenuto 344 progetti di organizzazioni umanitarie con quasi 70 milioni. Si tratta del livello di sostegno più elevato dallo tsunami del 2005 nel Sud-Est asiatico.

In seguito ai terremoti in Turchia e Siria, la Catena della Solidarietà ha ricevuto donazioni per oltre 32 milioni di franchi, ha indicato la fondazione in una nota odierna.

La popolazione ha inoltre dimostrato la propria solidarietà anche per le vittime dei sismi in Marocco e Afghanistan e per il disastro umanitario in Medio Oriente.

A queste catastrofi si sono aggiunte la guerra in Ucraina e la settimana di solidarietà di dicembre per l'istruzione e la formazione in Svizzera e nel mondo. La maggior parte degli aiuti è stata destinata all'Ucraina, alla Turchia e alla Siria, all'Africa orientale e alla Svizzera.

mp, ats