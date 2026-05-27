Virus letaleOltre un milione di franchi dalla Catena della Solidarietà e 3 da Berna per l'aiuto umanitario contro l'Ebola
SDA
27.5.2026 - 08:01
A fronte dell'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, la Catena della Solidarietà stanzia 1,2 milioni di franchi dal suo fondo di soccorso per l'aiuto umanitario per aiutare al contenimento del virus nella Repubblica Democratica del Congo e nelle regioni limitrofe.
Keystone-SDA
27.05.2026, 08:01
27.05.2026, 08:42
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Con questi fondi, la Catena della Solidarietà sostiene, tra le altre cose, centri di isolamento e cura, test e tracciamento dei contatti, nonché la distribuzione di kit igienici e dispositivi di protezione.
Vengono finanziati anche il lavoro di prevenzione nelle comunità colpite e le sepolture sicure, si legge in una nota odierna.
Anche la Confederazione sblocca 3 milioni di franchi dal fondo di soccorso, come annunciato lunedì dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
È stato confermato che il virus è la causa in 100 casi sospetti e 10 decessi.