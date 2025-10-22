  1. Clienti privati
Medio Oriente La Catena della Solidarietà organizza la giornata di raccolta fondi per Gaza

SDA

22.10.2025 - 07:00

La solidarietà è ora più essenziale che mai, sottolinea l'organizzazione umanitaria. (foto d'archivio)
La solidarietà è ora più essenziale che mai, sottolinea l'organizzazione umanitaria. (foto d'archivio)
Keystone

La Catena della Solidarietà organizza oggi una Giornata nazionale di raccolta fondi dedicata alla popolazione civile della Striscia di Gaza. Le donazioni sono possibili dalle 07.00 alle 23.00.

Keystone-SDA

22.10.2025, 07:00

22.10.2025, 07:38

L'evento è realizzato in collaborazione con la SSR, precisa in una nota la Catena della Solidarietà. Il denaro racimolato consentirà alle associazione umanitarie partner svizzere di fornire un aiuto d'emergenza vitale per migliaia di persone, aggiunge l'ente.

La popolazione di Gaza sta vivendo la crisi più grave della sua storia: decine di migliaia di vittime, infrastrutture distrutte, un sistema sanitario paralizzato e una carestia ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite.

L'accordo di cessate il fuoco recentemente firmato tra Hamas e Israele consente finalmente di intensificare l'aiuto umanitario: la solidarietà è quindi ora più essenziale che mai, evidenzia la Catena della Solidarietà.

Grazie alle donazioni, le sue ONG partner distribuiranno viveri, acqua potabile, farmaci, ripari e prodotti d'igiene, assicurando aiuti finanziari diretti alle famiglie e garantendo l'accesso alle cure mediche nonché un sostegno psicosociale.

Se la situazione lo consentirà, si contribuirà anche alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali e delle abitazioni.

Le donazioni possono essere effettuate online su https://www.catena-della-solidarieta.ch/ oppure presso tutti gli uffici postali con la menzione «Gaza» sul bollettino di versamento. In occasione della giornata odierna, potranno essere effettuate promesse di versamenti pure telefonando allo 0800 87 07 07.

