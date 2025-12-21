  1. Clienti privati
Svizzera La consigliera federale Baume-Schneider in Cattedrale a Losanna

SDA

21.12.2025 - 12:37

La pastora della cattedrale insieme alla consigliera federale.
La pastora della cattedrale insieme alla consigliera federale.
Keystone

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha partecipato questa mattina alla tradizionale funzione natalizia alla Cattedrale di Losanna.

Keystone-SDA

21.12.2025, 12:37

21.12.2025, 12:53

La giurassiana ha dapprima scambiato qualche parola con la pastora Line Dépraz durante la liturgia e poi ha risposto alle domande dei fedeli.

Non ci sono stati discorsi ufficiali o argomenti politici. La discussione si è concentrata sulla parola e sull'ascolto, sui valori su cui si basano le azioni, sulle relazioni con gli altri e sulle ragioni di speranza nonostante l'attualità e il clima cupo.

La ministra socialista è intervenuta a titolo personale, attingendo a testi biblici selezionati e letti dalla pastora. «Abbiamo affrontato i temi dell'alterità, dell'identità e della luce», ha dichiarato a Keystone-ATS Line Dépraz.

«L'idea era di avere uno scambio spirituale su valori più personali e non discutere del suo percorso politico», ha aggiunto la pastora, in carica dal 2019, riferendosi al momento delle domande del pubblico, un formato che rappresentava una novità. La funzione si è chiusa dopo poco più di un'ora.

