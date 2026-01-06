Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»

Crans-Montana: ci saranno anni di cause legali? Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Dopo l'incendio di Crans-Montana, si chiede giustizia e risarcimento per le vittime. L'avvocato Rolf P. Steinegger ha familiarità con i cosiddetti «danni di massa» e porta un esempio dal passato di come dovrebbe essere gestito questo caso legale.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il devastante incendio di Crans-Montana, che ha provocato 40 morti e 116 feriti, la pressione sul gestore e sul comune sta crescendo.

L'avvocato Rolf P. Steinegger propone una soluzione extragiudiziale sul modello dell'attentato di Luxor del 17 novembre del 1997, in cui rimasero uccisi 36 cittadini svizzeri.

In quell'occasione, le vittime sono state risarcite in modo rapido ed equo e i presunti responsabili sono stati perseguiti.

Il giurista chiede un rapido intervento federale per evitare lunghi procedimenti giudiziari. Mostra di più

La tragedia di Crans-Montana ha provocato 40 morti e 116 feriti. La notizia ha fatto il giro del mondo.

Testimoni e soccorritori hanno parlato di condizioni di guerra sul luogo dell'incendio. I parenti hanno atteso fino a quattro giorni di sapere se il proprio figlio fosse morto o in quale ospedale si trovasse. I medici stanno ancora lottando per la sopravvivenza dei feriti gravi.

Ora una domanda si fa sempre più imperativa: chi è responsabile dell'incidente?

Sono stati criticati i gestori del ristorante e il comune di Crans-Montana, responsabile delle ispezioni antincendio.

Sembra che i materiali isolanti del ristorante non erano conformi alle norme e hanno quindi preso fuoco. Secondo gli ex dipendenti , anche le vie di fuga non erano secondo le prescrizioni. Il comune presenterà il suo punto di vista sulla questione in una conferenza stampa martedì mattina.

Il Canton Vallese ha già avviato un procedimento penale contro i due gerenti del bar. Sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali involontarie e incendio doloso. Avevano criticato pubblicamente il comune, che aveva effettuato solo tre ispezioni in 10 anni.

L'avvocato ha un'idea di come far giustizia in tempi brevi

Se si dimostra che hanno commesso degli errori, il Comune e la coppia di gestori potrebbero subire conseguenze legali.

Gli esperti prevedono che la controversia legale durerà anni. Ma che ne sarà del risarcimento delle numerose vittime e delle loro famiglie? E come potrebbero essere un processo e una sentenza soddisfacenti?

blue News ha interpellato l'avvocato Rolf P. Steinegger, che si sta occupando del caso di Crans-Montana. È specializzato nell'area «medici e legge», ha familiarità con l'argomento a causa di precedenti eventi di rilievo e vede una soluzione che possa rendere giustizia alle parti lese e far sì che i presunti responsabili rispondano del loro operato.

Rolf P. Steinegger non si sottrae ai dossier difficili. Da anni rappresenta clienti nel campo della medicina. sb-law.ch/team/rolf-p-steinegger

Secondo lui, oggi ci sono due modi in cui il caso legale può svilupparsi: uno buono e uno cattivo. La cosiddetta «opzione Kaprun» e l'«opzione Luxor».

Il primo esempio mostra come non si dovrebbe fare, il secondo potrebbe «essere la soluzione per Crans-Montana», afferma l'avvocato.

Opzione numero uno: Kaprun

L'incendio della galleria di Kaprun, in Austria, l'11 novembre 2000 causò 155 vittime. Nonostante la tragedia, tutti i 16 imputati sono stati assolti nel procedimento penale. Anche un'indagine tedesca è stata archiviata nel 2008 e un appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo non ha avuto successo.

Il procedimento civile è proseguito per anni in Austria: sono state intentate circa 100 cause con 243 querelanti. Dopo otto anni è stato raggiunto un accordo: un totale di 13,9 milioni di euro è stato versato ai superstiti, il che corrisponde a circa 30.000 euro per vittima su un totale di 451 ricorrenti.

Steinegger afferma: «Dal punto di vista svizzero, dato il livello di responsabilità, si tratta di una somma ridicola». Le spese legali delle vittime devono essere dedotte da questo importo.

«Questo si traduce in un gioco a somma zero che dura otto anni. Alla fine, le vittime e i loro parenti hanno lamentato l'assenza di un processo equo. Ad oggi, nessuno si è assunto la responsabilità», afferma il legale. Per non parlare dei costi aggiuntivi ed elevati che le famiglie delle vittime hanno dovuto sostenere per il trattamento.

Opzione numero due: Luxor

Nell'attentato terroristico di Luxor (Egitto) del 17 novembre 1997, furono uccisi 58 turisti - tra cui 36 cittadini svizzeri - e 24 persone rimasero ferite, tra cui 12 elvetici.

Nel 1998, le vittime e le loro famiglie iniziarono a rivendicare i diritti nei confronti degli operatori turistici. Contemporaneamente sono entrati in scena gli assicuratori sociali e privati con diritto di rivalsa, ovvero assicurazioni come AVS, AI, LAINF e assicurazioni malattia, nonché i Cantoni. Si profilarono anni di controversie legali.

Nel maggio 1999, la Confederazione svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale di giustizia, si offrì di mediare per evitare lunghi procedimenti giudiziari che avrebbero aumentato le sofferenze delle vittime.

Il 22 ottobre 1999 è stato infine raggiunto un accordo amichevole: gli operatori turistici e i loro assicuratori di responsabilità civile hanno versato 5 milioni di franchi svizzeri per i danni diretti non coperti a un pool di compensazione e 300'000 franchi svizzeri agli assicuratori di regresso.

Questi assicuratori hanno rinunciato a ulteriori richieste di risarcimento a favore delle parti lese.

Steinegger afferma: «Alla fine tutti sono stati soddisfatti dell'accordo. In media, ogni vittima e i suoi parenti hanno ricevuto oltre 100'000 franchi svizzeri netti».

Con quest'intesa su un danno di massa, in due anni, le parti coinvolte, soprattutto la Confederazione, si sono assicurate il rispetto nazionale e internazionale, osserva l'avvocato.

Risarcire le vittime, responsabilizzare i colpevoli

Applicato al caso di Crans-Montana, ciò significa che le vittime potrebbero essere risarcite con una transazione legale dalle compagnie di assicurazione, risparmiando così un lungo processo e coprendo in cambio le spese sanitarie.

Inoltre, potrebbe essere aperto un procedimento penale separato per chiamare a rispondere i gestori del bar o altri responsabili della tragedia.

Steinegger ha parole chiare: «Sotto la guida del governo federale, l'"opzione Luxor" deve essere attuata senza indugio nel caso di Crans-Montana. Deve essere fatto con il coinvolgimento di specialisti che hanno già partecipato alla liquidazione di richieste di risarcimento di massa».

Anche se la conclusione di un accordo extragiudiziale non è fondamentalmente affare dello Stato, secondo lui la Confederazione deve esercitare il «soft power» per avviare e attuare l'accordo.