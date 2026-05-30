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La vittima è un 21enne Centauro invade la corsia opposta e si scontra con un'auto, incidente fatale nel canton Friburgo

SDA

30.5.2026 - 14:39

Le forze dell'ordine e altre persone hanno prestato i primi soccorsi al centauro gravemente ferito (foto simbolica)
Le forze dell'ordine e altre persone hanno prestato i primi soccorsi al centauro gravemente ferito (foto simbolica)
Keystone

Un motociclista 21enne è morto venerdì sera in un incidente stradale nella regione della Gruyère: poco prima di entrare a Enney ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella corsia opposta, dove si è scontrato con un'auto che proveniva in senso contrario.

Keystone-SDA

30.05.2026, 14:39

30.05.2026, 14:46

Lo ha comunicato la polizia cantonale friburghese.

Le forze dell'ordine e altre persone hanno prestato i primi soccorsi al centauro gravemente ferito. Nonostante un tentativo di rianimazione, il giovane è deceduto sul luogo dell'incidente, indica la nota.

L'automobilista 44enne ha riportato ferite lievi. La Route de l'Intyamon è rimasta chiusa al traffico per quattro ore, per tutta la durata dell'intervento.

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