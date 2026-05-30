La vittima è un 21enneCentauro invade la corsia opposta e si scontra con un'auto, incidente fatale nel canton Friburgo
SDA
30.5.2026 - 14:39
Un motociclista 21enne è morto venerdì sera in un incidente stradale nella regione della Gruyère: poco prima di entrare a Enney ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella corsia opposta, dove si è scontrato con un'auto che proveniva in senso contrario.
Keystone-SDA
30.05.2026, 14:39
30.05.2026, 14:46
SDA
Lo ha comunicato la polizia cantonale friburghese.
Le forze dell'ordine e altre persone hanno prestato i primi soccorsi al centauro gravemente ferito. Nonostante un tentativo di rianimazione, il giovane è deceduto sul luogo dell'incidente, indica la nota.
L'automobilista 44enne ha riportato ferite lievi. La Route de l'Intyamon è rimasta chiusa al traffico per quattro ore, per tutta la durata dell'intervento.