La vittima è un 21enne Centauro invade la corsia opposta e si scontra con un'auto, incidente fatale nel canton Friburgo

Le forze dell'ordine e altre persone hanno prestato i primi soccorsi al centauro gravemente ferito (foto simbolica)

Un motociclista 21enne è morto venerdì sera in un incidente stradale nella regione della Gruyère: poco prima di entrare a Enney ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella corsia opposta, dove si è scontrato con un'auto che proveniva in senso contrario.