Oggi migliaia di ragazze e ragazzi avranno la possibilità di scoprire numerose professioni Keystone

In occasione della «Giornata Nuovo Futuro 2023», oggi migliaia di ragazze e ragazzi svizzeri avranno ancora una volta l'opportunità di farsi un'idea su numerose professioni e settori lavorativi. Quest'anno l'evento mira anche a sfidare i ruoli di genere stereotipati.

Centinaia di aziende apriranno le loro porte agli studenti interessati, indicano gli organizzatori. Tuttavia, la maggior parte delle giovani e dei giovani continua a scegliere apprendistati in settori professionali specifici per il genere.

Su queste scelte pesano non solo dei pregiudizi profondamente radicati sulle professioni, bensì anche una scarsa conoscenza di determinati settori lavorativi. Ad esempio, la metà delle ragazze sceglie solo cinque professioni su 250 possibili apprendistati, mentre i ragazzi ne scelgono 16.

La «Giornata Nuovo Futuro» offre quindi agli studenti la possibilità di farsi un'idea concreta delle professioni in cui ragazze e ragazzi sono finora sottorappresentate/i.

Seguendo il principio del «cambio di prospettiva» le giovani e i giovani possono considerare nuove carriere professionali e scoprire competenze che non sapevano di avere. Per le aziende partecipanti, si tratta anche di un'opportunità per incoraggiare futuri talenti.

mp, ats