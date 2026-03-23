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Nucleare La Confederazione concede l'autorizzazione al riavvio della centrale di Gösgen

SDA

23.3.2026 - 08:02

La centrale nucleare di Gösgen (foto d'archivio)
La centrale nucleare di Gösgen (foto d'archivio)
Keystone

Dopo diversi mesi di fermo, oggi la Confederazione ha concesso alla centrale nucleare di Gösgen, a Däniken (SO), l'autorizzazione a riprendere l'attività.

Keystone-SDA

23.03.2026, 08:02

23.03.2026, 08:03

La centrale soddisfa i requisiti di legge necessari a tal fine, ha comunicato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Quest'ultimo ha esaminato e approvato i lavori di revisione e le modifiche apportate al sistema di alimentazione idrica, ha scritto l'IFSN in un comunicato pubblicato sulla piattaforma X.

L'impianto è stato disattivato il 24 maggio 2025 per la consueta revisione annuale. Secondo l'IFSN, la riaccensione è stata ritardata dopo il completamento dei lavori. Il gestore della centrale nucleare ha dovuto fornire prove concernenti un eventuale sovraccarico del sistema di tubazioni dell'acqua di alimentazione.

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