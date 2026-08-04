L'operazione durerà due settimane. Il reattore era già stato scollegato dalla rete a causa dell'elevata temperatura del fiume Aare.

Saranno sostituiti 20 dei 121 elementi combustibili presenti nel nocciolo del reattore, ha comunicato oggi il gestore dell'impianto, sotto la supervisione dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Saranno inoltre effettuati i controlli periodici e test di sistema.

Dalla fine della scorsa settimana i due reattori, raffreddati con l'acqua dell'Aare, sono fuori rete.

La temperatura del fiume ha superato i 25 gradi. Di norma, i due reattori di Beznau vengono scollegati in modo scaglionato, in primavera e in estate, per la sostituzione degli elementi combustibili o per una revisione.

Essi producono circa sei terawattora di elettricità all'anno, precisa Axpo nel comunicato, ricordando che ciò corrisponde a circa un decimo del fabbisogno energetico della Svizzera.