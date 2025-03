Il Centro cerca un nuovo presidente per fine giugno. Keystone

Le sezioni cantonali del Centro hanno tempo fino al 28 aprile a mezzogiorno per inoltrare i propri candidati alla presidenza del partito. Il futuro o la futura presidente verrà eletto il 28 di giugno durante l'assembla dei delegati che si terrà a Berna.

Stando al «senatore» Charles Julliard (JU), che presiede la commissione Cerca, quest'ultima vaglierà e convaliderà le candidature il 2 di maggio. A detta della commissione, anche una copresidenza è ben accetta. Tuttavia è importante che almeno un candidato faccia parte del gruppo del Centro alle Camere federali.

In generale, il futuro presidente dovrà essere capace di esprimersi in francese e tedesco, possedere una vasta esperienza politica in un legislativo o in un esecutivo, disporre di una vasta rete di contatti ed essere a suo agio con i media.

Ma, più importante di tutto, secondo Julliard, dovrà dimostrare di avere personalità e capacità di guidare un gruppo, nonché di aver una strategia per il partito a lungo termine.

Per il consigliere agli Stati giurassiano, il 28 giugno rappresenta una data chiave per il partito; si chiude infatti una lunga esperienza, quella di Gerhard Pfister, contraddistinta in particolare dal nuovo nome dato al partito e dalla fusione con il Partito borghese democratico, e si apre un nuovo capitolo in vista delle elezioni federali del 2027, come ricordato dal consigliere nazionale ticinese, Giorgio Fonio.