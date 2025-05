Il Consiglio federale ha deciso di stanziare 20 milioni di franchi per la popolazione palestinese fuori e dentro Gaza. Keystone

Nel rinnovare oggi il proprio appello a Israele al rispetto del diritto umanitario a Gaza, e ad Hamas a rilasciare tutti gli ostaggi, il Consiglio federale ha deciso anche di stanziare 20 milioni di franchi per i Palestinesi.

Nove milioni, precisa una nota governativa odierna, sono destinati a a quattro organizzazioni umanitarie, ossia il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), il Programma alimentare mondiale (PAM), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e la Croce Rossa Svizzera / Mezzaluna Rossa Palestinese per le loro attività nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Il budget umanitario totale per il TPO nel 2025 ammonta attualmente a 21 milioni. Ai 9 milioni concessi oggi si aggiungono i 12 milioni già stanziati quest'anno per le organizzazioni umanitarie partner della Svizzera, tra cui il PAM, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e alcune organizzazioni non governative (ONG) svizzere.

UNRWA

In termini di sanità, istruzione e protezione della popolazione civile, i progetti dell'UNRWA – l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi – svolgono un ruolo centrale per i 3,5 milioni di profughi in Giordania, Libano e Siria. I 10 milioni per il 2025 proposti dal Consiglio federale sono destinati proprio per sostenere le attività dell'UNRWA in questi tre Paesi.

Poiché il governo giudica necessario migliorare la governance dell'UNRWA e, in particolare, rafforzare la sua imparzialità, si è deciso di destinare un ulteriore milione per attuare le raccomandazioni del rapporto stilato dall'ex ministra degli esteri francese Catherine Colonna che contiene 50 raccomandazioni. Tale sostegno si aggiunge a quello di molti altri donatori.

Come deciso dal Parlamento nel dicembre scorso, qualsiasi contributo a favore dell'UNRWA – criticata da Israele di complicità con i combattenti di Hamas – richiede la consultazione delle Commissioni della politica estera del parlamento. Il pacchetto totale di 11 milioni sarà presentato prossimamente a tali commissioni.