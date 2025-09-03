  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera «Sì» del Governo alle zone 30 km/h sulle strade principali, ma ad alcune condizioni

SDA

3.9.2025 - 14:23

Il progetto non prevede alcun divieto generale del limite di 30 km/h sulle strade a prevalenza motorizzata.
Il progetto non prevede alcun divieto generale del limite di 30 km/h sulle strade a prevalenza motorizzata.
Keystone

Anche in futuro sarà possibile limitare a 30 km/h la velocità sulle strade principali all'interno delle località, ma i criteri da soddisfare saranno inaspriti. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, che ha inviato in consultazione una modifica d'ordinanza.

Keystone-SDA

03.09.2025, 14:23

03.09.2025, 14:28

La perizia tecnica, già oggi richiesta per ridurre il limite di velocità sulle cosiddette «strade a prevalenza motorizzata», dovrà in futuro dimostrare che il provvedimento non causa lo spostamento del traffico verso strade residenziali.

Lungo le strade principali limitate a 30 km/h non potranno inoltre esserci incroci con precedenza da destra e le «strisce gialle» saranno consentite.

L'ordinanza, che risponde a una mozione adottata dal Parlamento, precisa anche che lungo gli assi principali sarà possibile ridurre temporaneamente il limite di velocità per ragioni di protezione fonica fino a quando non saranno posati rivestimenti fonoassorbenti.

«Il progetto non prevede pertanto alcun divieto generale del limite di 30 km/h sulle strade a prevalenza motorizzata», sottolinea il Governo in un comunicato. In questo modo «il progetto tiene in considerazione diverse preoccupazioni emerse da casi concreti».

Per le strade residenziali non cambierà nulla.

Svizzera. Rösti rischia di litigare con le città per la disputa sulle zone a 30 km/h

SvizzeraRösti rischia di litigare con le città per la disputa sulle zone a 30 km/h

I più letti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Belen Rodriguez posta foto di un bagno notturno, senza veli. Il web si scatena
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Trump si rifà vivo dopo alcuni giorni con una curiosa conferenza stampa: ecco di cosa ha parlato

Altre notizie

Dopo la frana. A Blatten sono i pericoli naturali il maggiore fattore di incertezza per il futuro

Dopo la franaA Blatten sono i pericoli naturali il maggiore fattore di incertezza per il futuro

Svizzera sotto la lente. I media stranieri sui disordini di Losanna? Titoli come «Zona di guerra» o «Campo di battaglia»

Svizzera sotto la lenteI media stranieri sui disordini di Losanna? Titoli come «Zona di guerra» o «Campo di battaglia»

Svizzera. Nell'estate 2025 dimezzato il numero di fulmini rispetto all'anno prima

SvizzeraNell'estate 2025 dimezzato il numero di fulmini rispetto all'anno prima