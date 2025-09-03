Il progetto non prevede alcun divieto generale del limite di 30 km/h sulle strade a prevalenza motorizzata. Keystone

Anche in futuro sarà possibile limitare a 30 km/h la velocità sulle strade principali all'interno delle località, ma i criteri da soddisfare saranno inaspriti. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, che ha inviato in consultazione una modifica d'ordinanza.

Keystone-SDA SDA

La perizia tecnica, già oggi richiesta per ridurre il limite di velocità sulle cosiddette «strade a prevalenza motorizzata», dovrà in futuro dimostrare che il provvedimento non causa lo spostamento del traffico verso strade residenziali.

Lungo le strade principali limitate a 30 km/h non potranno inoltre esserci incroci con precedenza da destra e le «strisce gialle» saranno consentite.

L'ordinanza, che risponde a una mozione adottata dal Parlamento, precisa anche che lungo gli assi principali sarà possibile ridurre temporaneamente il limite di velocità per ragioni di protezione fonica fino a quando non saranno posati rivestimenti fonoassorbenti.

«Il progetto non prevede pertanto alcun divieto generale del limite di 30 km/h sulle strade a prevalenza motorizzata», sottolinea il Governo in un comunicato. In questo modo «il progetto tiene in considerazione diverse preoccupazioni emerse da casi concreti».

Per le strade residenziali non cambierà nulla.