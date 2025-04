Le norme attuali per l’accesso dei titolari di una maturità professionale o specializzata agli studi presso le università e le alte scuole pedagogiche (ASP) sono efficaci (foto d'archivio) Keystone

Le norme attuali per l'accesso alle università e alle alte scuole pedagogiche (ASP) con una maturità professionale o specializzata sono efficaci. A questa conclusione sono giunti due rapporti di esperti adottati oggi dal Consiglio federale.

Per quanto concerne l'accesso alla formazione di insegnante di scuola elementare, il Governo raccomanda ai Cantoni di esaminare in maniera approfondita alcune proposte di ottimizzazione.

Attualmente, per accedere alle università o alle ASP è necessario superare un esame complementare ("esame passerella") che attesti l'idoneità agli studi universitari oppure un esame di ammissione presso le alte scuole pedagogiche, indica una nota governativa odierna.

Evitare fuga studenti dalla SUP all'uni

Per valutare la questione, in risposta a due postulati del Nazionale, il Consiglio federale ha chiesto al professor Franz Eberle di redigere due diversi studi e ha coinvolto nei lavori anche i rappresentanti dei Cantoni, della formazione professionale e delle scuole universitarie.

Per quanto riguarda l'accesso alle università cantonali e ai politecnici federali (PF), l'autore giunge alla conclusione che l'abolizione o l'alleggerimento dell'esame complementare provocherebbe delle lacune nell'idoneità agli studi universitari, facendo aumentare il tasso di abbandono e diminuire la percentuale di laureati.

Ciò non consentirebbe né di attenuare la carenza di personale qualificato né di migliorare l'uguaglianza delle opportunità, ma scatenerebbe una migrazione di studenti dalle scuole universitarie professionali (SUP) verso le università, viene precisato.

Già oggi solo il 60% dei titolari di una maturità professionale (MP) prosegue la propria formazione presso una SUP. Secondo l'autore, il restante 40 % rappresenta un potenziale bacino di professionisti altamente qualificati che non viene sfruttato. Pertanto, lo studio raccomanda di attenersi allo statu quo.

Agevolazioni per insegnanti scuola elementare

Anche per quanto riguarda l'accesso alla formazione di insegnante di scuola elementare presso le alte scuole pedagogiche, Eberle sconsiglia di prendere in considerazione varianti senza esame d'ammissione o la creazione di un nuovo indirizzo di MP in «pedagogia».

A suo avviso, non farebbero che aumentare il tasso di interruzione degli studi e non sarebbero conformi alla struttura della maturità professionale.

Dal canto suo, pur sottolineando l'efficacia delle soluzioni attuali orientate alla permeabilità (ovvero esami complementari ed esami d'ammissione), il Consiglio federale riconosce che i titolari di una MP possiedono esperienza e competenze professionali preziose che possono essere integrate nel mestiere di insegnante.

Considerando l'importanza della permeabilità e nel duplice intento di rafforzare l'attrattiva della formazione professionale e sfruttare al meglio il potenziale di manodopera residente, il Governo ritiene essenziale non trascurare eventuali potenziali di miglioramento.

L'esecutivo raccomanda pertanto ai Cantoni e alle loro ASP di esaminare in maniera approfondita le seguenti misure: orientare in modo più funzionale gli esami d'ammissione per rendere più efficaci i requisiti di idoneità agli studi e l'attività professionale; migliorare le condizioni quadro per la preparazione agli esami d'ammissione; predisporre la valutazione e il monitoraggio dei modelli formativi cantonali esistenti; integrare con moduli supplementari l'offerta successiva al tirocinio per avvicinarsi all'opzione di un nuovo indirizzo MP in «pedagogia» e agevolare l'accesso alla formazione di insegnante di scuola elementare.

Raccomandazioni sottoposte alla CDPE

La Confederazione sottoporrà ora queste raccomandazioni alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Quest'ultima dovrà poi trasmettere in tempi brevi la sua risposta alle due Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC) delle Camere federali.