GovernoCF: accordata concessione a linea 3 metropolitana Losanna
SDA
19.6.2026 - 13:49
La terza linea della metropolitana di Losanna potrà essere realizzata: il Consiglio federale ha rilasciato oggi la necessaria concessione per la sua realizzazione e l'esercizio.
Keystone-SDA
19.06.2026, 13:49
SDA
Come l'esistente linea m2, anche la m3 sarà automatica. Con una lunghezza di circa 3,5 chilometri, conterà sei fermate tra la stazione ferroviaria e il quartiere di Blécherette, situato a nord-ovest della città. I costi sono stimati in circa un miliardo e mezzo di franchi, sostenuti principalmente dal Cantone. La Confederazione partecipa con un contributo di 144 milioni.
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