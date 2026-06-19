La linea m2 della metropolitana losannese.
Keystone
La terza linea della metropolitana di Losanna potrà essere realizzata: il Consiglio federale ha rilasciato oggi la necessaria concessione per la sua realizzazione e l'esercizio.
Come l'esistente linea m2, anche la m3 sarà automatica.
Con una lunghezza di circa 3,5 chilometri, conterà sei fermate tra la stazione ferroviaria e il quartiere di Blécherette, situato a nord-ovest della città.
I costi sono stimati in circa un miliardo e mezzo di franchi, sostenuti principalmente dal Cantone. L
a Confederazione partecipa con un contributo di 144 milioni.