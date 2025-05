Alcune pratiche dolorose, come l'alimentazione forzata utilizzata per produrre foie gras, andranno riportate esplicitamente. (Immagine d'archivio). Keystone

Gli alimenti dovranno in futuro riportare la provenienza da animali sottoposti a interventi dolorosi senza ricorso ad anestesia. Un esempio in questo senso è il foie gras. Il Consiglio federale ha adottato oggi le modifiche alla pertinente ordinanza.

Keystone-SDA SDA

Al momento dell'acquisto di derrate come carne, latte o uova, i consumatori avranno quindi accesso a informazioni supplementari sul metodo di produzione, si legge in un comunicato governativo odierno. Andranno indicate tutte le procedure dolorose, come la castrazione, la decornazione o, appunto, l'alimentazione forzata di oche e anatre per la produzione di foie gras e carne.

A questo proposito, l'Esecutivo ha sottolineato che la cosiddetta alimentazione forzata è vietata in Svizzera da oltre 40 anni, ma è consentita all'estero.

Lo scopo del Consiglio federale è quello di rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori e permette loro di compiere scelte di acquisto più consapevoli e informate. All'atto pratico sono state modificate l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) e quella concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Le novità entrano in vigore dal prossimo primo luglio, con un periodo di transizione di due anni.

Fra gli altri interventi soggetti a caratterizzazione vi sono l'accorciamento della coda e la resezione dei denti per i suini, il taglio del becco senza anestesia per il pollame (da indicare anche sulle uova) e le cosce di rana ottenute senza stordimento dell'animale.

L'obbligo di dichiarazione si applica a tutti gli esercizi commerciali che offrono gli alimenti in questione.

Sempre dal primo luglio, l'Esecutivo vieta anche l'importazione di pellicce e articoli di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio di due anni.