Mezzi medici come queste strisce per il test del diabete potrebbero venir rimborsate dalla casse malattia anche e acquistate all'estero.

Per motivi di risparmio, le persone assicurate in Svizzera dovrebbero poter acquistare a titolo privato nello Spazio economico europeo (SEE) alcuni mezzi e apparecchi medici, come bendaggi, strisce reattive per il controllo della glicemia o dispositivi ortopedici.

Tali strumenti verrebbero rimborsati dalle casse malattia, stando a una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) inviata oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 31 marzo prossimo.

Tra le prestazioni incluse nell'assicurazione di base (AOMS) rientrano i mezzi e gli apparecchi soggetti a prescrizione medica, volti a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Tutti i mezzi e gli apparecchi rimunerati dall'AOMS sono riportati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), precisa una nota governativa odierna.

Dopo aver consultato la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce se una prestazione debba essere inserita nell'EMAp e quindi venire rimunerata.

Attualmente, i mezzi e gli apparecchi acquistati a titolo privato all'estero non vengono generalmente rimunerati nell'ambito dell'AOMS. Ciò è dovuto al cosiddetto principio di territorialità, che consente agli assicurati e all'AOMS di usufruire di un'offerta più vantaggiosa all'estero solo in casi eccezionali (per esempio nelle situazioni di emergenza).

Per questo motivo il governo propone che determinati prodotti acquistati nello SEE possano essere rimborsati dalle casse malattia. Tra questi prodotti rientrano in particolare i materiali di consumo, che rappresentano un buon 50% dei costi dei mezzi e degli apparecchi coperti dall'assicurazione di base. Nel 2021, il volume dei costi relativi all'EMAp ammontava a circa 630 milioni di franchi.

L'assunzione dei costi dei prodotti acquistati all'estero permette di contenere i costi dei mezzi e degli apparecchi a carico dell'AOMS e di favorire la concorrenza, precisa il comunicato. Il Consiglio federale provvederà a regolare l'attuazione a livello di ordinanza e a definire quali mezzi e apparecchi specifici saranno rimunerati.