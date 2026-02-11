  1. Clienti privati
Svizzera Berna approva 39 esercitazioni militari congiunte con Paesi esteri

SDA

11.2.2026 - 11:30

L'esercito partecipa periodicamente a esercitazioni con partner internazionali. (Foto simbolica)
L'esercito partecipa periodicamente a esercitazioni con partner internazionali. (Foto simbolica)
Keystone

Il Consiglio federale ha approvato oggi il programma delle esercitazioni militari congiunte con Paesi terzi. Nel 2026 saranno complessivamente 39 le attività d'istruzione internazionali, di cui 10 nel quadro del Partenariato per la pace della NATO.

Keystone-SDA

11.02.2026, 11:30

11.02.2026, 11:34

Nell'ambito della cooperazione della Svizzera in materia d'istruzione militare, l'esercito partecipa periodicamente a esercitazioni con partner internazionali, ricorda il Governo in una nota odierna.

Sono previste 29 attività a livello bilaterale e multinazionale con Paesi selezionati, sei delle quali si svolgeranno presumibilmente in Svizzera e 23 all'estero. Il Consiglio federale ha inoltre autorizzato l'Aggruppamento Difesa a stipulare autonomamente eventuali accordi d'esecuzione bilaterali o multilaterali per la partecipazione alle singole esercitazioni e attività d'istruzione.

Nell'ottica del rafforzamento della capacità di difesa dell'esercito svizzero, la cooperazione internazionale riveste un'importanza particolare, sottolinea l'Esecutivo. Si tratta di migliorare le conoscenze, accrescere le esperienze e potenziare l'interoperabilità delle forze armate elvetiche.

Inoltre, puntualizza il Governo, una simile cooperazione agevola l'accesso a infrastrutture e opportunità di allenamento, che non sarebbero possibili in Svizzera, tra l'altro, a causa delle restrizioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda le esercitazioni delle Forze aeree in formazioni più numerose.

A sua volta l'esercito svizzero può mettere a disposizione di altri Paesi infrastrutture d'istruzione come pure conoscenze specialistiche specifiche (ad esempio sui simulatori o addestramenti in alta montagna), aggiunge l'Esecutivo.

Il Partenariato per la pace della NATO è uno strumento di cooperazione tra l'Alleanza atlantica e paesi partner. Vi partecipano 19 stati dell'est e del sudest europeo, del sud del Caucaso, dell'Asia centrale e dell'Europa occidentale, tra cui Svizzera, Austria, Irlanda e Malta.

